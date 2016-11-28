 “بر المخواة” تبدأ في صرف إعانات مالية ل(٢٤٨٧) مستفيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“بر المخواة” تبدأ في صرف إعانات مالية ل(٢٤٨٧) مستفيد

“بر المخواة” تبدأ في صرف إعانات مالية ل(٢٤٨٧) مستفيد
المناطق_علي العويفي
بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة في صرف الإعانات المالية لمستفيديها والبالغ عددهم أكثر من ألفين واربع مائة وسبعه وثمانون  (2487) مستفيداً يشكلون سبع مئة وثلاثة وخمسين(753) أسرة حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية أكثر من ستمائة وعشرون ألفاً (620،000) في معدل 250 ريالاً للفرد الواحد في كل أسرة.
هذا وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأنشطة العديدة والتي توليها الجميعة الاهتمام البالغ والكبير لما يعود بالنفع والفائدة علی المستفيد والذي يشكل النواة الأهم في العمل الخيري. وأفاد  الأستاذ سعد عبدالمجيد العمري بأن الجميعة لا زالت تستقبل في مقرها بالمخواة المستفيدين الذي لم يتسلموا إعاناتهم بعد وعليهم المراجعة الجمعية في اسرع وقت للاستفادة من الإعانة.

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