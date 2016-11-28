تستأنف الجلسة الأسبوعية بمجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بقصر سموه الكريم بحي الشاطئ وتتناول الجلسة موضوع “التلاحم الوطني بين القيادة والشعب” وذلك بعد مغرب غد الثلاثاء.

وسيتحدث خلال الجلسة المعتادة عددا من المسؤولين والأكاديميين والمشائخ في عدة محاور منها دور رجال الأمن والمواطنين في التكاتف والتلاحم وغرس القيم في الأجيال الناشئة وكذلك دور المواطن في بناء المجتمع .

كما يشارك بالجلسة مدراء الجهات الحكومية والمشايخ وعددا من الأهالي والمواطنين.