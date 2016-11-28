أمانة الاحساء: تشغيل المواقف مدفوعة الأجر وسط الهفوف مطلع 2017

أتمت أمانة الأحساء استعدادتها لتشغيل المواقف الطولية ( مدفوعة الأجرة ) وذلك في وسط مدينة الهفوف من خلال شركة متخصصة في تشغيل وإدارة المواقف واستثمارها بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية .. هذا بحسب ما أشار إليه أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، منوهاً بأن بدء العمل الفعلي في تشغيل المواقف بالمنطقة سيكون في 3/4/1438 هـ الموافق لـ 1/1/2017 م ، على ان يسبق ذلك اطلاق حملة توعوية وتعريفية بالنظام من خلال مرشدين من قبل الشركة المنفذة عبر التجول في طرقات المنطقة المعنية لتوضيح اهمية البرنامج وآليات تشغيل النظام ، مضيفاً انه سيتم بعد ذلك تطبيق المخالفات للمواقف بعد انتهاء الفترة التجريببة والحملة التعريفية والاعلامية التي ستسبق التنفيذ ، مؤكداً بأن الأمانة تحرص على رفع معدلات مرتادي هذه المنطقة التجارية الهامة ودعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

من ناحيته ذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية – مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات – عبداللطيف العرفج ان مشروع مشروع تشغيل المواقف الطولية يهدف الى توفير تنظيم المواقف لمرتادي المنطقة المركزية والاسهام في زيادة عوامل الجذب لها ، والقضاء على المخالفات المرورية وابراز صورة حضارية للمنطقة الشرقية منوهاً ان الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات الطولية ( مدفوعة الأجرة ) قامت بتجهز البنية الرئيسية لتفعيل ادارة المواقف الطولية وسط الهفوف والعمل على تركيب 284 لوحة ارشادية وتركيب 6 لوحات كبيرة على مداخل المنطقة توجه مرتادي المناطق بالمنطقة المحددة لوقوف السيارات وتركيب عدد 142 جهاز دفع وعرض وتركيب ملصقات عليها لتوجيه المستخدم بطريقة الاستخدام ، كما ان المستثمر يقوم من خلال المراقبين الفنيين التابعين للشركة في ارشاد مستخدمي اجهزة الدفع وطريقة استخدام المواقف.

بينما قال المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل : قامت الشركة المشغلة بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في تصنيع وتشغيل اجهزة الدفع وادارة المواقف ببرمجة الاجهزة بما يتوافق مع الطريقة القديمة بالدفع بالعملة المعدنية اوالورقية ، بعد انشاء حساب لكل عميل .. كما وفرت الشركة تطبيق للهواتف الذكية والذي يسهل لمستخدمي المواقف الدفع ،اضافةً الى انه بإمكان الشخص الدفع الكترونياً ” اون لاين ” .