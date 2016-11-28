 العلاقة الحميمة تعالج هذه الأمراض الخطيرة.. أبرزها السرطان وأمراض القلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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العلاقة الحميمة تعالج هذه الأمراض الخطيرة.. أبرزها السرطان وأمراض القلب

العلاقة الحميمة تعالج هذه الأمراض الخطيرة.. أبرزها السرطان وأمراض القلب
المناطق - الرياض:

أكدت دراسة جديدة أن العلاقة الحميمة وقاية وعلاج ناجع للكثير من الأمراض من بينها أنواع من السرطان والأمراض النفسية والجسدية.

ونشر موقع santeplusmag المتخصص بشؤون الصحة دراسة أجرتها جامعة “ويلكس” في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أظهرت أن ممارسة العلاقة الحميمة مفيد جداً للصحة، وعلاج هذه الأمراض:

سرطان البروستات: بعاد احتمال الإصابة به.
الصداع: القضاء عليه من خلال تحفيز هرمون الأوكسيتوسين الذي يسمح للجسم بالاسترخاء.
الاكتئاب والأرق: ازالة التوتر العصبي.
مشاكل البشرة: إفراز هرمون التستوستيرون يعزز صحة الجلد والعظام.
سرطان الثدي: إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يحمي من سرطان الثدي.
أمراض القلب والأوعية الدموية: تخفيض بنسبة 50 في المئة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
الانفلونزا والحساسية: إنتاج الأجسام المضادة التي من شأنها أن تحارب الفيروسات، ومضادات الهيستامين التي تمنع الحساسية، الربو ونزلات البرد.
آلام الظهر: تسكين الآلام الناجمة عن التهاب المفاصل ومشاكل الظهر.

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