 للجنسين.. “الصحة” تعلن عن وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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للجنسين.. “الصحة” تعلن عن وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الصحية

للجنسين.. “الصحة” تعلن عن وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الصحية
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في وكالة الموارد البشرية بالتعاون مع منظومة العمل والتنمية الإجتماعية عن فتح التقديم على (برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية) للرجال والنساء للعمل على الوظائف الصحية وذلك للحاصلين على شهادة الدبلوم في عدة تخصصات.

وجاءت التخصصات الصحية:
– مختبرات
– صيدلة
– أشعة
– بصريات
– صحة نفسية
– تمريض
– تغذية
– تخدير
– علاج تنفسي
– فني عمليات
– سكرتارية طبية
– أسنان
– معلومات صحية
– تقنية القلب
– أجهزة طبية
– تأمين صحي
– وبائيات
– تقنية كلى
– علاج طبيعي
– علاج وظيفي
– إسعاف وطوارئ

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة على الرابط التالي

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