 “المرصد السوري”: حلب على وشك السقوط الكامل بعد 94 يوماً من الحصار والقصف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“المرصد السوري”: حلب على وشك السقوط الكامل بعد 94 يوماً من الحصار والقصف

“المرصد السوري”: حلب على وشك السقوط الكامل بعد 94 يوماً من الحصار والقصف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام السوري سيطرت على حي الصاخور الاستراتيجي في شرق حلب، اليوم الاثنين، في إطار تقدم أفقد مقاتلي المعارضة السيطرة على ثلث أراضي شرق حلب الخاضع لهم في الأيام القليلة الماضية.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن هذه هي أكبر هزيمة للمعارضة في حلب منذ عام 2012، مضيفاً أن المعارضة فقدت السيطرة على أكثر من ثلث المنطقة الخاضعة لها في مدينة حلب خلال هذا التقدم الكبير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويجمع محللون على أن معركة حلب أشبه بـ”معركة تحديد مصير”، ومن شأن نتائجها أن تحسم مسار الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أوقعت أكثر من 300 ألف قتيل.

وتعيش حلب كارثة إنسانية منذ 94 يوماً، حصار خانق تفرضه قوات النظام السوري والمليشيات المساندة له، مئات المدنيين فقدوا حياتهم، أو أصيبوا بجروح بالغة، وآخرون يحاولون النجاة بأنفسهم من خلال الفرار إلى الأحياء المجاورة، بينما تفصل سكان الأحياء الشرقية، أيام قليلة عن مواجهة المجاعة والموت، بسبب نقص المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

ويعيش ما لا يقل عن 250 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال تحت الحصار شرقي حلب”، بحسب الأمم المتحدة، ويرافق هذا الحصار استهداف للمرافق الميدانية والبنى التحتية، من مدارس ومشافي وأفران ومراكز للدفاع المدني، وذلك بهدف كسر إرادة الناس، وحرمانهم من كل مقومات الحياة.

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