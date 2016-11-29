 (فيديو) حاول الهرب من الشرطة على طريقته الخاصة .. لكن حدث ما لم يتوقعه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) حاول الهرب من الشرطة على طريقته الخاصة .. لكن حدث ما لم يتوقعه

(فيديو) حاول الهرب من الشرطة على طريقته الخاصة .. لكن حدث ما لم يتوقعه
المناطق - وكالات:

التقطت كاميرا مراقبة مثبتة على سيارة الشرطة لحظة محاولة مطلوب للعدالة الهروب من داخل صندوق سيارة والدته وعراكه مع ضابط الشرطة الذي أوقف السيارة على جانب الطريق في مهمة تفتيش عادية.

وكان ضابط الشرطة في مدينة لويستون الأمريكية توم وودز أوقف سيارة والدة المتهم المطلوب للعدالة جيسي هاريل، لقيادتها السيارة دون لوحة مرورية. وفي أثناء ذلك حاول جيسي الهرب من داخل صندوق السيارة، لكن الشرطي منعه من ذلك، وتمكن من إلقاء القبض عليه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي حديث لشبكة “كل إل أي دبليو” الإخبارية، قال قائد الشرطة في لويستون: “في مثل هذه الحالات هناك جزء من الثانية للتعامل مع التهديد، وكان يمكن للشرطي أن يستخدم القوة المميتة، لكنه تحلى بضبط النفس وألقى القبض على المشتبه به دون إطلاق أية أعيرة نارية”.

وحاولت أنكيني والدة جيسي أن تقنع الضابط بأن ابنها كان يحمل سلاحاً مزيفاً، لكن الشرطة ألقت القبض عليها أيضاً بتهمة تضليل العدالة ومحاولة تهريب مطلوب، في حين يواجه ابنها المزيد من التهم من بينها مقاومة الاعتقال والاعتداء على ضابط شرطة.

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