صورة لوزير النفط السابق “علي النعيمي” تثير جدلا

أثارت صورة طفل صغير يركب الناقة خلف والده جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرها مغردون على أنها صورة لوزير البترول والثروة المعدنية السابق، علي النعيمي، لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومة.

وُلِد علي النعيمي في المنطقة الشرقية عام 1935م، وعمل مراسلاً عام 1947م يحمل الورق من مكتب أخيه في أرامكو بثلاثة ريالات في اليوم. كافح النعيمي كثيراً، فقد كان يدرس في المرحلة الثانوية إلى جانب عمله، متنقلاً بين المدارس الليلية والنهارية.

ابتُعث من قبل أرامكو وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1962م، ثم نال الماجستير من جامعة ستانفورد الأميركية. وعُيّن رئيساً لشركة أرامكو، في 1 يناير عام 1984م ليكون أول رئيس سعودي للشركة. عمل بكل تميز وكفاءة حتى عُيّن في عام 1995م وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وتقديراً لجهوده أطلقت السعودية أخيراً اسمه على أحد شوارعها.