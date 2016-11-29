أمير نجران: الأمن أساس الحياة

أكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الأمن هو أساس الحياة، ومن دونه تسقط كافة الحقوق، بما فيها الحقوق الربانية، وأن إقامة الدين وأداء الفروض والشعائر يرتكز على الأمن.

وأشاد سموه بما تحققه الأجهزة الأمنية من نجاحات مبهرة على صعيد الأمن الداخلي، إذ كان لها الفضل بعد الله تعالى، في استتباب الأمن، وديمومة الاستقرار، وتأمين حياة كريمة هانئة مطمئنة للمواطن والمقيم، بالتكامل والتنسيق مع كافة القوات العسكرية، من وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، والتي تقف ببسالة لتحصين حدود الوطن.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه مدير شرطة منطقة نجران، اللواء صالح بن علي الجلعود، ومرافقيه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، حيث اطلع سموه على التقرير السنوي للشرطة للعام المنصرم.

وقال سموه: إن المواطن يفخر بإنجازات الجهات الأمنية قبل المسؤول، وهو يساهم بوعيه ووطنيته الصادقة في هذه الإنجازات بتعاونه مع الجهات الأمنية، ويعتز بكل ما تحققه وهو يعيش آمنًا مطمئنًا على حياته وحياة أسرته وعلى عرضه وماله ومسكنه ومصالحه.

واستشهد سموّه على أهمية الأمن بما تعيشه الدول التي سادتها الفوضى، حيث ضاعت الحقوق، وانتهكت الأعراض، وبيعت النساء، وأريقت الدماء بلا حق، بل وهُجرت المساجد.

إلى ذلك، عبّر مدير شرطة المنطقة باسمه، ونيابة عن منسوبي شرطة المنطقة، عن فخرهم بالعمل والسهر على أمن الوطن، مؤكدين أن ما يحققونه من إنجازات هو واجب تمليه عليهم القيم الدينية والوطنية.