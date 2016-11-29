 حفاظا على سلامة العابرين من الأمطار.. “مرور الرياض” يغلق 3 طرق رئيسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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حفاظا على سلامة العابرين من الأمطار.. “مرور الرياض” يغلق 3 طرق رئيسية

حفاظا على سلامة العابرين من الأمطار.. “مرور الرياض” يغلق 3 طرق رئيسية
المناطق - الرياض

أعلن مرور الرياض إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة بدءا من يوم الجمعة الماضي حتى اليوم، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة العابرين.

وشملت الطرق المغلقة طريق الخرج بإتجاه الجنوب “نفق البحرية” وكذلك الدائري الجنوبي بين مخرج 18 و 19 باتجاه الغرب، إضافة إلى طريق الحاير مع طريق عرفات وتحويل الحركة باتجاه الشمال.

ويأتي إغلاق هذه الطريق الرئيسية، في وقت لم تقرر اللجنة المشتركة ما بين إدارات التعليم والدفاع المدني والمرور، تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء، رغم تعليق الدراسة في مناطق أخرى تشهد نفس الحالة المطرية.

وعليه، يتوقع ازدحام في الحركة المرورية وعبء أكبر على الجهات الامنية (مرور – دوريات – دفاع مدني ) التي بدورها تتابع العمليات في الشوارع.

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