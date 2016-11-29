محافظ الطائف يرعى حفل تكريم متقاعدي ومتقاعدات تعليم الطائف

رعى معالي محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر ، حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بحضور المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني ، ومساعديه وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات التربويين والمعلمين تحت شعار لك شكري وتضمن الحفل عرضاً مرئياً للمسيرة التعليمية للمتقاعدين والمتقاعدات.

وبعدها ألقى الدكتور الشمراني ، كلمة رحب فيها بمعالي المحافظ ، وأكد أن الحفل يأتي تقديراً من الإدارة العامة للتعليم للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من جهود وما قدموه من عطاء خلال مسيرتهم العملية بالميدان التعليمي .

واشار الشمراني في كلمته أن التكريم والشكر وذكر جميل صنيعكم قليل في حقكم فأنتم من سهروبذل وأعطى أبنا ئنا وبناتنا وكافة منسوبينا كل النصح والعمل والإخلاص وزرعتم فيهم حب الوطن والولاء للملك وعلمتموهم ما يحقق أمال وطموحات المجتمع واختتم كلمته بالشكر لمعالي محافظ الطائف على رعايته لهذا الحفل والشكر موصول لكل من حضر كما قدم شكره لجميع اللجان العاملة في الحفل .

واوضح مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالله الزهراني : إن عدد المتقاعدين والمتقاعدات يبلغ 624 متقاعدا ومتقاعدة من مديري ومديرات إدارات ومشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومستخدمين ومستخدمات.وفي نهاية الحفل قدم المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني هدية تذكارية للمحافظ كما قدم ابن معمر درع تذكاري للأستاذ عبدالرحمن الصخيري مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سابقاًٍ .تسلمها نيابةً عنه مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وسلمت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي درع تذكاري لمساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سابقا الاستاذة عزة العوفي بعدها تشرف الجميع بالسلام على راعي الحفل محافظ الطائف والتقاط الصور التذكارية مع المتقاعدين .