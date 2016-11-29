أكثر من 103 ألف مراجع بعيادات الأسنان بنجران للعام 1437هـ

بلغ عدد المراجعين الكُلي لعيادات الأسنان بصحة نجران 103247 مراجعا ، وذلك خلال العام الماضي 1437هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور، أن عدد عيادات الأسنان بصحة المنطقة 134 عيادة، موزعة على مراكز طب الأسنان والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وعيادات متنقلة وأخرى محمولة .

وأشار” الصقور أن مركز طب الأسنان التخصصي الجديد بالشرفة يعد المركز المرجعي في تقديم الحالات التخصصية المختلفة في مجال طب الأسنان حيث تم دعم المركز بعدد من الاستشاريين والأخصائيين والفنيين يستقبل إحالات المراجعين من عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية بالمنطقة، ويشتمل على عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة الطبية المتطورة، وتقويم الأسنان، والعلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، وعلاج الجذور وعصب الأسنان، والاستعاضة السنية، والتركيبات الثابتة، وأمراض الفم وعلاج اللثة، وطب أسنان الأطفال، وصحة الفم والأسنان، إضافة إلى أقسام (التعقيم المركزي، والمختبرات، ومعامل التركيبات المتحركة والثابتة، وقسم لأجهزة التقويم وأجهزة الأطفال، وقسم لأشعة البانوراما، ويضم أجهزة رقمية ثلاثية الأبعاد عالية التقنية، إضافة إلى قسم الصيدلية الخاصة بالمركز) .

وأضاف الصقور أنه بلغ عدد العمليات الجراحية للفك والأسنان بمستشفيات المنطقة 422 عملية تمت تحت التخدير العام للعام المنصرم 1437هـ كما أن إدارة طب الأسنان تحتفل بالفعاليات السنوية المعتمدة ولها عدد من المشاركات والأنشطة مثل العيادات المحمولة بالمدارس الابتدائية لفحص الأسنان وتطبيق مادة الفلورايد والمادة اللاصقة على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وإقامة محاضرات تثقيفية وتدريب عملي ، وكذلك عيادات متنقلة بالمجمعات التجارية وأماكن الترفيه والميادين العامة بالمنطقة .