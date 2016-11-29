 سقوط مواطن ستيني في منحدر صخري وعر في أصدار تهامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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سقوط مواطن ستيني في منحدر صخري وعر في أصدار تهامة

سقوط مواطن ستيني في منحدر صخري وعر في أصدار تهامة
المناطق - بلقرن

تلقى مركز القيادة والتحكم بمديرية الدفاع المدني بعسير بلاغاً عن سقوط مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً في منحدر صخري وعر في أصدار تهامة باشوت في محافظة بلقرن شمال منطقة عسير.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي؛ وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني انتقلت للموقع ووصلت لموقع السقوط؛ حيث وجد رجل ستيني يعاني من إصابة في الظهر وجرى رفعه ونقله بالنقاله بواسطة رجال الإنقاذ إلى موقع تمركز الآليات بالأسفل جهة العرضيات بتهامة كونها أقرب نقطة وتشكل وضع أسهل للوصول للمصاب ونقله؛ ومن ثم جرى نقله بواسطة مسعفي هيئة الهلال الأحمر إلى المستشفى .

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