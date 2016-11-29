 اللجنه المنظمة لمهرجان العسل تعقد اجتماعاتها بالعرضيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الطائف يرعى حفل تكريم متقاعدي ومتقاعدات تعليم الطائف قادرون وغرفة جدة يعرفون وسائل الإعلام كيفية التعامل مع دوي الإعاقة اللجنه المنظمة لمهرجان العسل تعقد اجتماعاتها بالعرضيات والدة العقيد فواز الميمان في ذمة الله سقوط مواطن ستيني في منحدر صخري وعر في أصدار تهامة آل شرمه مديراً لإدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة نجران‎‎ حفاظا على سلامة العابرين من الأمطار.. “مرور الرياض” يغلق 3 طرق رئيسية أكثر من 103 ألف مراجع بعيادات الأسنان بنجران للعام 1437هـ أمير نجران: الأمن أساس الحياة صورة لوزير النفط السابق “علي النعيمي” تثير جدلا (فيديو) راقٍ يؤكد على الهواء: “نساء وجامعيات قادهن الجن إلى الزنا”.. والشريان “يحاصره” تطبيقات تحول الهاتف لكاشف للسرطان وصلاحية الطعام والأموال

اللجنه المنظمة لمهرجان العسل تعقد اجتماعاتها بالعرضيات

اللجنه المنظمة لمهرجان العسل تعقد اجتماعاتها بالعرضيات
سعيد القرني _المناطق

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الخامس بمحافظة العرضيات أول اجتماعاتها على مسرح المهرجان بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية علي محمد الحارثي والمدير التنفيذي للمهرجان عوض أحمد القرني ورؤساء اللجان المنظمة للمهرجان.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات الأولية والأساسية التي تم انجازها وكذلك طرح الكثير من الرؤى والأفكار التي تخدم المهرجان وزواره.

وقد أنتهى الاجتماع بأن يكون موعد الافتتاح في 1438/3/27 وعلى كل لجنة أن تنجز خطة عملها وطرحها للمناقشة وضرورة اتخاذ اجراءات تكفل تلافي السلبيات التي اعترضت المهرجان في محطاته السابقة وضرورة تسريع الخطوات في الأيام القامة.

وكان رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية قد شكل في وقت سابق اللجنة المنظمة للمهرجان ورؤساء اللجان العاملة المعنية واهمها اللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية واللجنة المالية ولجنة النحالين ولجنة الضيافة ولجنة إعداد الموقع ولجنة التنظيم ولجنة التراث والفنون الشعبية ولجنة التكريم والهدايا ولجنة الأسر المنتجة.

الجدير بالذكر أن مهرجان العسل بمحافظة العرضيات يعتبر من أكثر المهرجانات نجاحا وتميزا لما يمتاز به عسل العرضيات من جودة عالية وانتاجه بكميات كبيرة ولما وصل له من متابعة إعلامية كبيرة و بشعاره الدائم العسل الأصلي في موطنه الأصلي.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>