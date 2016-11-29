اللجنه المنظمة لمهرجان العسل تعقد اجتماعاتها بالعرضيات

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الخامس بمحافظة العرضيات أول اجتماعاتها على مسرح المهرجان بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية علي محمد الحارثي والمدير التنفيذي للمهرجان عوض أحمد القرني ورؤساء اللجان المنظمة للمهرجان.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات الأولية والأساسية التي تم انجازها وكذلك طرح الكثير من الرؤى والأفكار التي تخدم المهرجان وزواره.

وقد أنتهى الاجتماع بأن يكون موعد الافتتاح في 1438/3/27 وعلى كل لجنة أن تنجز خطة عملها وطرحها للمناقشة وضرورة اتخاذ اجراءات تكفل تلافي السلبيات التي اعترضت المهرجان في محطاته السابقة وضرورة تسريع الخطوات في الأيام القامة.

وكان رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية قد شكل في وقت سابق اللجنة المنظمة للمهرجان ورؤساء اللجان العاملة المعنية واهمها اللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية واللجنة المالية ولجنة النحالين ولجنة الضيافة ولجنة إعداد الموقع ولجنة التنظيم ولجنة التراث والفنون الشعبية ولجنة التكريم والهدايا ولجنة الأسر المنتجة.

الجدير بالذكر أن مهرجان العسل بمحافظة العرضيات يعتبر من أكثر المهرجانات نجاحا وتميزا لما يمتاز به عسل العرضيات من جودة عالية وانتاجه بكميات كبيرة ولما وصل له من متابعة إعلامية كبيرة و بشعاره الدائم العسل الأصلي في موطنه الأصلي.