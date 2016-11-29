 “الأرصاد”: سماء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“الأرصاد”: سماء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة

“الأرصاد”: سماء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم, أن تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار على مناطق الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ، القصيم، حائل والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية. كما تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق الباحة، عسير، جازان و مكة المكرمة والأجزاء الساحلية من القنفدة الى جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويتوقع تكون الضباب على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية وحائل وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية وذلك خلال الليل والصباح الباكر.

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