لجنة تنمية حائل الاجتماعية تطلق معرض انستا

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل فعاليات معرض انستا -سوقاليوم والذي سيقام بفندق قولدن توليب ولمدة يوم واحد

ويشارك في المعرض عشرة أركان من الاسر المنتجة في المنطقة ، لتسويق منتجاتهم عبر أركان مجانية، وذلك على أرض الفندق ..

ويهدف المعرض بحسب رئيس اللجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل الاستاذ منيف الفداغي، إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، ومساعدة الأسر المنتجة على أن تُسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم على مواجهة التحديات، وذلك بإيجاد قنوات تسويقية تضمن للأسر المنتجة دخلاً مستدامًا، وكذلك تأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية… وهذا ما نحن حريصين عليه بدعم هذه الانشطة والفعاليات ..

وأكد إن معرض انستا سوق، يأتي ضمن خطط اللجنة ممثلة في القسم النسائي الداعمة للجهود الوطنية في النهوض بقطاع الأسر المنتجة لما يمكن أن يحققه ذلك القطاع من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،

فيما أشارت مديرة القسم النسائي باللجنة الاستاذة تغريد التويم إلى أن مشروعات الأسر المنتجة تحمل بجانب أبعادها الاقتصادية أبعادًا اجتماعية متعددة، كالحد من عوز هذه الأسر وتحويلها من مجرد أُسَر متلقية للإعانات إلى أسر منتجة.

ومضت أن النهوض بقطاع الأسر المنتجة والوصول به إلى مصاف القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني كشأن العديد من دول العالم .

مبينة إلى أن المعرض بمثابة منافذ تسويقية هامة توفر أرباحًا لهذه الأسر، بما يعزز استمراريتها في العمل وإيجاد الدخل المناسب ويعزز من خدمة احتياجاتهن المعيشية