المبعوث الأمريكي لمحاربة داعش: تصفية البغدادي مسألة وقت

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بريت ماكغورك، استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014، لافتا إلى أن عدد مقاتليه انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين عقب اجتماع ممثلي 68 دولة في التحالف بمقر الوزارة بالعاصمة واشنطن لبحث آخر التطورات في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد “داعش”.

وقال البيان، بحسب وكالة الاناضول التركية، إن ماكغورك أخبر أعضاء الحلف أنه تم قتل جميع نواب أبو بكر البغدادي (زعيم التنظيم) تقريباً بما فيهم مسؤول العمليات الخارجية ووزراء الحرب والمالية والدعاية، ومقتل البغدادي ما هو إلا مسألة وقت”.وأضاف أن “القوات البرية المحلية، وبدعم من قوات التحالف، استطاعت استعادة 56% من المناطق التي سيطر عليها داعش سابقاً في العراق، و27 % من التي كان يسيطر عليها في سوريا”.‎

وتوقع مكغورك ازدياد نسبة الأراضي المستعادة “مع العمليات المتزامنة التي تجري حاليا من أجل تحرير العاصمة الإقليمية لداعش في الموصل العراقية، وعزل عاصمتها الإدارية في الرقة السورية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا قد انخفض عام 2016 إلى أعداد لا تذكر بعد أن بلغ عام 2014 قرابة ألف شخص، وانخفض إلى 500 مقاتل عام 2015”.

أما على صعيد العدد الكلي لمقاتلي “داعش” في العراق وسوريا فقد وصل- بحسب ماكغوريك- “لأدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف، حيث أصبح التنظيم غير قادر على سد النقص في صفوفه أو إعادة توزيع قواته في الأراضي التي لازال يسيطر عليها”.

ولفت مكغورك إلى أن الحملة الدولية التي تقودها بلاده قد أدت إلى “تناقص هائل” في قدرة داعش التمويلية.

وشدد على أن “قيادة تركيا لعمليات ناجحة لإزالة داعش من آخر 98 كيلومتر متبق من شريطها الحدودي، أدى إلى حرمان التنظيم لأول مرة من الوصول لأي حدود دولية”.

ونوه إلى أن عمليات الإطاحة بقيادات “داعش” قد ازدادت بشكل كبير “وننوي زيادة هذه الضغط بشكل هائل خلال الأشهر القادمة”.مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد أيضا الحملة الإلكترونية للتحالف الدولي قد تمكنت من إغلاق أكثر من 400 ألف موقع الكتروني لـ”داعش” ومؤيديه خلال العام الماضي فقط.

ورحب المؤتمرون بانضمام ليبيا إلى التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، مشيدين بالدور الذي لعبته حكومة الوفاق الوطني في محاربة التنظيم في مدينة سرت، بحسب البيان.