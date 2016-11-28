 أدبي جدة يقدم دورة الابداع الشعري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أدبي جدة يقدم دورة الابداع الشعري

أدبي جدة يقدم دورة الابداع الشعري
المناطق_جدة

ينظم النادي الأدبي الثقافي بجدة دورة الابداع الشعري  يقدمها الدكتور سعود بن حامد الصاعدي الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد بجامعة أم القرى وذلك ضمن فعاليات مبادرة الإصدار الأول بالتعاون بين مجتمع جميل والنادي، غدا الاربعاء والخميس  (1-2) من شهر ربيع اول  من الساعة (6-10) مساءً، في مقر النادي. وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الدكتور عادل باناعمة أنّ الدورة تتناول محاور عدة منها المفاهيم والمحاور والمكونات الأساسية في الابداع الشعري داعياً الراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع النادي (www.adabijeddah.com)

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