الطالب حسان شرارة الثالث عالميا في مسابقة “اليوسي ماس

بحضور مساعد مدير مكتب التعليم بالصفا صالح ردة الحارثي كرمت مدرسة ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم الطالب حسان هيثم شرارة لحصوله على كأس المركز الثالث عالمياً في مسابقة اليوسي ماس “الرياضة الذهنية” التي اختتمت في الإمارات ويعد حسان أصغر مشارك بالبطولة .

وكان الطالب قد تدرب تحت إشراف الأستاذة نوال التليب من مركز المبتكرة الصغيرة, وشهدت المسابقة مشاركة 3150 طالب من جميع دول العالم , حيث أقيم حفل التكريم بحضور مؤسس البرنامج مستر دينو ماليزي الجنسية وحضور عدد من سفراء وقناصل الدول المشاركة والجدير بالذكر أن “يوسي ماس UC Mas” ، هو مفهوم جديد لتنمية مهارات التعلم لدى الأطفال من سن 4 إلى 12 سنة يسمى “المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني” ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة الطفل في قدراته التعليمية وكسر حاجز الخوف من مادة الرياضيات والحفظ وذلك باستخدام طرق علمية مؤكدة ثبت نجاحها على مدى قرون.