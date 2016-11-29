 “الشورى” يوافق على مشروعي نظام “شهيد الواجب” و “حماية المال العام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“الشورى” يوافق على مشروعي نظام “شهيد الواجب” و “حماية المال العام”

“الشورى” يوافق على مشروعي نظام “شهيد الواجب” و “حماية المال العام”
المناطق - الرياض:

قرر مجلس الشورى اليوم الموافقة على مشروع نظام حماية المال العام، الذي يتكون من 28 مادة أجرت اللجنة الخاصة تعديلاً على 20 مادة منها، وذلك خلال الجلسة الخامسة والستين للسنة الرابعة من الدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس.

وذكر المجلس أن مشروع نظام حماية المال العام يهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، كما وافق المجلس على مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، والمقدم من عضو المجلس حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والذي يتكون من 13 مادة، ويهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

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