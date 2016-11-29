 للحد من التكاليف.. “العمل” ترخص لـ 733 مكتبا وشركة لاستقدام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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للحد من التكاليف.. “العمل” ترخص لـ 733 مكتبا وشركة لاستقدام

للحد من التكاليف.. “العمل” ترخص لـ 733 مكتبا وشركة لاستقدام
المناطق - الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة رخصت لأكثر من 733 مكتباً وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إجمالي المكاتب والشركات المرخص لها بلغ حتى الآن 733، منها 705 مكتب و 28 شركة استقدام، داعيًا إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع “مساند” الالكتروني الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014.

يذكر أن موقع “مساند” يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، ومعرفة الجنسيات والمهن المتاحة، والتكاليف ومدة الوصول، كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية.

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