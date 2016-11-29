هلال الشرقية يزور مصابي الحوادث بيوم التطوع العالمي

زار عدد من المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية يرافقهم مدير إدارة التطوع بالمنطقة الشرقية هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29/2/1438هـ مجمع الدمام الطبي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر 2016م،

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي ستليها زيارات لمستشفيات أخرى بالمنطقة الشرقية على مدى اليومين القادمين، واشتملت الزيارة المنومين في المجمع من جراء الحوادث المرورية، و قدم المتطوعين عدد من الرسائل التوعوية الهامة لتفادي الوقوع في الحوادث المروية من جراء السرعة الزائدة أو استعمال الجوال أثناء القيادة وغيرها من النصائح التوعوية، بالإضافة إلى تقديم تعريف عن التطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي ودور المتطوعين في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى المساعدة في مواسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقدمت للمصابين الورود بهذه المناسبة وتمنوا لهم السلامة والشفاء العاجل. الجدير بالذكر بأن هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ستحيي فعاليات اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر 2016م في مجمع دارين مول بالدمام يوم الإثنين القادم الموافق 6/3/1438هـ عبر إقامة معرض توعوي تثقيفي بالمناسبة وبمشاركة عدد من الجهات التطوعية بالمنطقة الشرقية ونوجه دعوة للأهالي الكرام بالمنطقة الشرقية لزيارة المعرض و الإستفادة من الأركان التعريفية والأنشطة التثقيفية في المعرض.