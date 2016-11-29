 لطيفة الشعلان تودع “الشورى” بمرافعة قوية دفاعا عن “قيادة المرأة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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لطيفة الشعلان تودع “الشورى” بمرافعة قوية دفاعا عن “قيادة المرأة”

لطيفة الشعلان تودع “الشورى” بمرافعة قوية دفاعا عن “قيادة المرأة”
المناطق - الرياض:

دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان الدورة السادسة للمجلس أمس، بمرافعة قوية دفاعاً عن حق المرأة في التمكين من قيادة السيارة، التي وصفتها بأنها “حق غير مشروط”، واصفة تعلل مناوئي مطلب قيادة المرأة بعدم ملاءمة الوقت بأنه “منطق أعوج”.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قالت إن هناك من يحاول “شيطنة الرجل السعودي”، بتصويره كأنه وحش رابض ينتظر فرصة قيادة المرأة لينقض عليها، مؤكدة أن من يشذون عن الخلق القويم تردعهم القوانين.

ودعت رئيس المجلس إلى مناشدة القيادة السعودية أن تصدر قراراً سيادياً يمنح النساء ما وصفته “هذا الحق الأصيل”. وشددت على أن المجتمع جاهز لتقبل قيادة المرأة، بدليل قبوله عضويتها وزميلاتها في “الشورى” والانتخابات البلدية.

وذكرت، في مداخلتها أمام المجلس أمس، أن المنع ألحق ضرراً بالنساء. وأضافت أن النظام الأساسي للحكم يؤكد المساواة وحماية الحقوق.

وقالت إن منع القيادة يؤثر في 70% من بطالة النساء، وأدى لتدني إسهام المرأة في سوق العمل إلى 10% فقط.

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