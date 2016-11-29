 “امتياز” ضابط بالحرس الوطني يُدهش المسؤولين في مدرسة المدفعية الفرنسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“امتياز” ضابط بالحرس الوطني يُدهش المسؤولين في مدرسة المدفعية الفرنسية

“امتياز” ضابط بالحرس الوطني يُدهش المسؤولين في مدرسة المدفعية الفرنسية
المناطق - الرياض:

بأدائه المتميز، استطاع النقيب بدر بن شخص الوليدي الضابط بوزارة الحرس الوطني، أن يبهر المسؤولين الفرنسيين في مدرسة المدفعية الفرنسية (دراغينيان) التي أقيمت في فرنسا قبل أشهر قليلة، وذلك بتميزه في دورة تدريبية للغة الفرنسية وحصوله الامتياز.

وقال عن الصابط الوليدي، “جان بيير دحدح” الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي التابع للمركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا: “الوليدي يتميز باهتمام عميق وفضول كبير بالعالم الثقافي ولديه في مجال الحياة اليومية الاجتماعية الفرنسية انفتاح في الفكر وتنوع في المعرفة، ويتمتع بقدرة وموثوقية عالية في العمل الدراسي؛ ولذلك كان طالباً دؤوباً ومتحمساً طوال الدورة التدريبية باللغة الفرنسية، وهذا ما أوصله للحصول بتفوق على شهادةDELF B2”.

كما قدّم الباحث “دحدح” توصية إلى جهة عمل النقيب الوليدي في وزارة الحرس الوطني لدعمه؛ لمواصلة تقدمه البارع في دراسة اللغة الفرنسية بمنحه الإمكانيات اللازمة لدورات تدريبية لغوية في السعودية وخاصة في فرنسا.

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