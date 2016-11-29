 60.4 مليار ريال السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال أكتوبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

60.4 مليار ريال السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال أكتوبر “امتياز” ضابط بالحرس الوطني يُدهش المسؤولين في مدرسة المدفعية الفرنسية لطيفة الشعلان تودع “الشورى” بمرافعة قوية دفاعا عن “قيادة المرأة” للحد من التكاليف.. “العمل” ترخص لـ 733 مكتبا وشركة لاستقدام “الشورى” يوافق على مشروعي نظام “شهيد الواجب” و “حماية المال العام” المفتي للشباب: احذروا أكاذيب شبكات التواصل التي يروج لها أعداء الإسلام تحقيقات ابن الوزير .. 9 وزارات تلتزم “الصمت” و “الاتصالات” لا تعرف بأي ذنب اُتهمت هكذا وصل مواطن إلى منزله بعد غرق الشوارع بمياه الأمطار ! مؤامرة دولية على حلب .. تدهور إنساني غير مسبوق شرقي المدينة صحة القصيم تحصن أكثر من 63 ألف مواطنا ضد الإنفلونزا الموسمية خلال شهر جامعة تبوك: كلية الحاسبات تستقبل فريق المراجعين الدوليين للحصول على الاعتماد الأكاديمي كلية أملج تدرب قائدات المدارس على التحليل الإحصائي

60.4 مليار ريال السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال أكتوبر

60.4 مليار ريال السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال أكتوبر
المناطق - الرياض

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 14.3 مليار ريال مقارنة بـ 14.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 47 مليون عملية، وعبر حوالي 268 ألف جهاز.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنحو 1% لتصل إلى نحو 60.4 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2015.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 18 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 162 مليون عملية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>