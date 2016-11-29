 أمانة القصيم تغلق 6 مطاعم و تصادر مواد غذائية في 17 موقع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمانة القصيم تغلق 6 مطاعم و تصادر مواد غذائية في 17 موقع

أمانة القصيم تغلق 6 مطاعم و تصادر مواد غذائية في 17 موقع
المناطق / بريدة

أسفرت الجولات الميدانية الرقابية التي نظمتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها في الكشف عن العديد من المخالفات للاشتراطات الصحية المتعلقة بالصحة العامة و عدم التقيد بالأنظمة البلدية المعمول بها فيما يخص بيع الأغذية والعاملين في إعدادها وتداولها ، و على إثر ذلك تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
بلغ العدد الإجمالي للجولات الميدانية خلال الربع الاخير من العام 1437 هــ 8053 زيارة ميدانية ، تم خلالها رصد عدد 6974 من الملاحظات و التنبيهات ، كما تم أيضا رصد عدد 118 مخالفة تستوجب الغرامة ، بالإضافة الى 17 حالة مصادرة لمواد غذائية و 6 حالات إغلاق لمنشآت صحية.
من جهته دعا مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم د.عادل البديوي المواطنين والمقيمين التعاون مع جهود البلديات بالتبليغ عن اي ملاحظة او مخالفة عبر الهاتف «940» مؤكداً انها ستجد كل اهتمام من المسؤولين.
وأكد المشرف على تنفيذ مشروع المسح الشامل د. تركي النقيدان أن الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة القصيم من أجل تطوير العمل الرقابي و إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الصحية يهدف إلى تسهيل مهمة المراقب الصحي و تسريع عمليات الرصد و اتخاذ القرارات عن طريق استبدال العمل الورقي بأخر إلكتروني يتيح للمستخدم توثيق المخالفات بالصور باستخدام الأجهزة الكفية، كما يوفر البرنامج أيضا عدد من التقارير يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء الرقابة الصحية في المدينة.

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