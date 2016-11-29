 ترقب “اجتماع أوبك” يتراجع بأسعار النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ترقب “اجتماع أوبك” يتراجع بأسعار النفط

ترقب “اجتماع أوبك” يتراجع بأسعار النفط
المناطق - الرياض:

هبطت أسعار النفط اليوم مع ترقب السوق لاجتماع منظمة أوبك لمعرفة ما إذا كانت المنظمة ستتفق على خفض ملموس للإنتاج يسهم في تقليص فائض الإمدادات في السوق العالمية وتعزيز الأسعار خلال اجتماعها غدا الأربعاء.

وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 47.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش بانخفاض 44 سنتا أو ما يوازي 0.9 في المئة عن سعر الاغلاق أمس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 42 سنتا توازي 0.9 في المئة إلي 46.66 دولار للبرميل.

ويبدأ اجتماع أوبك الرسمي في فيينا غدا الأربعاء لبحث تخفيضات الإنتاج المقررة في مسعى لكبح الفائض الذي يخيم على الأسواق لينزل السعر لأقل من النصف في عام 2014. ومع تزايد حالة عدم اليقين قبل 24 ساعة من اجتماع أوبك يقول تجار إن هناك احتمالات كبيرة لتذبذب مفاجيء للأسعار على أساس الأنباء التي تأتي من فيينا.

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