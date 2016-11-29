خادم الحرمين يدشن مشاريع التعدين في مدينة رأس الخير والبنية الأساسية والتنموية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم مشاريع التعدين في مدينة رأس الخير بالمنطقة الشرقية والبنية الأساسية التنموية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل، بمدينة رأس الخير كان في استقباله الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير النقل سليمان الحمدان وعدد من المسؤولين.

ثم ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح كلمة نيابة عن شركاء النجاح رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين والحضور قائلاً “يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين أن أقف بين يديكم مرحباً بكم ، في موقع جديد من مواقع الخير والعطاء والتنمية الوطنية، وأنتم تتفضلون بتدشين مشروعات قطاع التعدين في مدينة رأس الخير الصناعية ، فتأذنون بذلك أيدكم الله بوضع مدينة رأس الخير الصناعية على خارطة المنظومة الإنتاجية المتكاملة لاقتصاد الوطن كصرح صناعي كبير وواحد من إنجازات التنمية الحديثة في بلادنا وتعيدون إلى الذاكرة أحداثاً وذكريات هي محل فخر واعتزاز كل أبناء وطننا العزيز” .

وأضاف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قائلا: “وقد سعت الحكومة لدعم وتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة ، باستثمارات ضخمة تجاوزت مئة وثلاثين مليار ريال سعودي ، كرست لتأسيس البنية التحتية من قطارات ، وموانئ ومحطات للكهربا والمياه، وإمدادات من الغاز والكبريت ومصانع الفوسفات والألمنيوم مرتبطة بالمناجم التي أسستها شركة معادن، الشركة الوطنية القائدة لقطاع التعدين والتي تصنف اليوم ضمن أكبر عشر شركات تعدين على مستوى العالم وذلك في غضون تسع سنوات فقط من تخصيصها “.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بشركاء النجاح بما يعد إنجازاً نوعياً على المستوى الوطني بل العالمي ، مشيراً إلى أن المشروعات التي أنجزت في مدينة رأس الخير الصناعية لم تكن لتتحقق دون التعاون والتكامل بين أجهزة حكومية عدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للموانيء والشركة السعودية للخطوط الحديدية ؛ إذ عملت هذه الجهات معاً على مدى سنوات بتنسيق وتكامل مستمرين .

كما نوه المهندس الفالح بجهاز الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تقوم بإدارة هذه المدينة بكل مهنية واقتدار بعد ما تسلمت مسؤولياتها من الجهات والشركات الأخرى .

وأكد أن هذه المشروعات تجسيد لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – التي بموجبها استهدفت رؤية المملكة 2030 أن يصبح قطار التعدين أحد ركائز الاقتصاد الوطني إضافة إلى قطاع البترول والبتروكيميائيات وأن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 240 مليار ريال سعودي .

وقال “لم تقتصر رؤيتكم الثاقبة ـ حفظكم الله ـ على قطاع التعدين العملاق بل تخطته لتشمل قطاعات تنموية جديدة تسهم هي أيضاً في تنويع اقتصادنا وتوطين إمداداتنا وتولد عشرات الآلاف من الوظائف وتفتح مجالات واسعة للاستثمار والابتكار ، ومن هذه القطاعات الجديدة قطاع الصناعات والخدمات البحرية الذي يسرني ويشرفني أن أعلن أنكم ـ أيدكم الله ـ ستتفضلون وتؤسسون بيدكم الكريمة اليوم انطلاقاته الواعدة هنا في مدينة رأس الخير الصناعية” .

وأضاف إن إطلاقكم اليوم ـ حفظكم الله ـ لقطاع الصناعات والخدمات البحرية في المملكة يتيح توطيناً نوعياً لأعمال مهمة جداً للمملكة والمنطقة والعالم تشمل بناء منصات إنتاج البترول البحرية وأجهزة الحفر والسفن بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة لهذا القطاع الحيوي” .

وقال المهندس الفالح إن بهجتنا لا توصف بتدشينكم – أيدكم الله -منظومة قطاع التعدين وانطلاقة الصناعات البحرية هنا في مدينة رأس الخير الصناعية ، وإننا لنأمل أن نتشرف قريباً بافتتاحكم مدينة وعد الشمال وهي قصة أخرى من نجاح السعوديين في تنفيذ وتحقيق رؤى قادتهم بالعلم والحزم والعزم ولا شك أنه سيكون للقرار التاريخي الذي اتخذتموه حفظكم الله بتمويل البنية الأساسية لمدينة وعد الشمال أكبر الأثر في قيام هذا المشروع الوطني ونجاحه ، إن شاء الله .

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضاً مرئياً لمشاريع التعدين في رأس الخير ، تضمن مشروع قطار سار وميناء رأس الخير ومحطة تحلية المياه وشبكة الغاز والقرية السكنية والمجمع الصناعي .

إثر ذلك دشن خادم الحرمين الشريفين مشاريع التعدين في رأس الخير .

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة معادن الأستاذ خالد المديفر كلمة أبرز خلالها تدشين خادم الحرمين الشريفين لمنظومة صناعة التعدين الحديثة من أرض الخير وفي رأس الخير ، مبيناً أن رأس الخير ستكون ـ بإذن الله ـ منصة انطلاق قطاع التعدين الواعد نحو تحقيق أهداف القطاع في رؤية السعودية 2030م .

وأضاف المديفر يقول : ” إن كان لـ (معادن) أن، تفخر بما أنجزته في هذا الصرح الصناعي الكبير مدينة رأس الخير ، فهي تفخر كذلك بثقة الحكومة بها لتأسيس مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في “منطقة الحدود الشمالية” ونحن في طريقنا ـ بإذن الله ـ لتحقيق الوعد بحسب ما خطط له وسنواصل يا خادم الحرمين الشريفين العمل لترسيخ مكانتنا في صدارة شركات التعدين العالمية وكرافد أساسي للاقتصاد الوطني ، حيث سنزيد من أعمال الاستكشاف لموارد التعدين في جميع أنحاء المملكة لمضاعفة احتياطياتنا من المواد التعدينية” .

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة معادن بدء العمل بتطوير المشروع الثالث للفوسفات بطاقة ثلاثة ملايين طن سنوياً – تماثل طاقة المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين اليوم تضاف تدريجياً وصولاً لكامل الطاقة الانتاجية في عام 2024م باستثمارات تقارب الأربعة وعشرون مليار ريال وكذلك البدء في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لدراسة إضافة خط إنتاج ثالث للألمنيوم في رأس الخير إضافة إلى الاستمرار في النمو في قطاعات الذهب والنحاس والمعادن الصناعية والسعي إلى استشراف الفرص الاستثمارية واستقطاب الشراكات العالمية وتوطين التقنية.