آل شرمة: نجران منطقة بكر والاستثمار فيها يعتبر فرصةً ذهبية

إستقبل سعادة أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق بمكتبه سعادة رئيس وأعضاء وأمين عام غرفة نجران وجاء خلال الزيارة مناقشة عدد من المحاور وكان من أبرزها التعاون بين القطاع الحكومي والخاص حيث تركز الحديث حول الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة نجران والتي تعتبر مهيئةً للمستثمرين الراغبين في الاستفادة منها , حيث أن المنطقة تتمتع ببيئة إستثمارية آمنه موقع جغرافي مميز يضيف لها عدد من النقاط النسبية والتي تؤهلها لجلب الكثير من المشاريع الاستثمارية المتنوعة .

وقال ال شرمة خلال اللقاء الغرفة تسعى دائماً وابداً الى ابراز الوجه الاستثماري للمنطقة وذلك من خلال عقد الملتقيات والمنتديات الاقتصادية وكذلك من خلال التسويق المباشر والذي يعتبر الجزء الاهم في عملية دفع العجلة التنموية وتسويق الفرص الاستثمارية وذلك من خلال المشاركات الخارجية للغرفة والالتقاء برجال اعمال من داخل الوطن وخارجه ,.

وقال ال شرمة حكومتنا الرشيدة ذللك كل العقبات وسهلت جميع الإجراءات التي قد تواجه رجال الاعمال للدخول في سوق الاقتصاد السعودي بشتى انواعه ونجران تعتبر أحد المناطق الاستثمارية البكر والتي تضم عدداً من الفرص الذهبية والتي يمكن لرجال الاعمال الاستفادة منها , كما أوضح أن الغرفة ترحب برجال الاعمال دائماً للتعاون معهم في البحث والدراسة حول أي فرصة استثمارية يرغبون في الاستثمار بها وخاصةً ان أمانة منطقة نجران حريصة كل الحرص بالمشاركة والتعاون في دعم وتشجيع القطاع الاستثماري بالمنطقة كما أنه يوجد لديها فرص استثمارية كثيرة تم طرحها سابقاً للجميع مواكبةً للفرص التي قامت الغرفة بحصرها وتوزيعها عبر وسائل الاعلام المختلفة .

من ناحيته أكد الشفق أن نجران تحتاج الى تسويق جاد لفرصها الاستثمارية حيث أكد أن تراكم الفرص في الادراج لن يفيد مالم يكن هناك عمل جدي وتسويق فعلي على الارض الواقع يمكن لرجال الاعمال الاستفادة منها , كما بين أن المواطن دائماً مايبحث عن المتنفس له ولأسرته ومن الواجب علينا أن نوفر له جميع سبل الراحة في نفس المنطقة بتوفير المنتجعات ومراكز التسوق ومدن الالعاب وغيرها , وأوضح أن الامانة مستعدة للتعاون مع الغرفة في كل ما من شانه خدمة الوطن ودعم عجلة التنمية الاقتصادية وكذلك فيما يخدم المواطن ويوفر له كل سبل الراحة بتوفير جميع الخدمات اللازمة له