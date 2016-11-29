 مدني الرياض: إنقاذ 106 أشخاص احتجزتهم الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مدني الرياض: إنقاذ 106 أشخاص احتجزتهم الأمطار

مدني الرياض: إنقاذ 106 أشخاص احتجزتهم الأمطار
المناطق_الرياض

أوضح الرائد محمد الحمادي الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض، أن فِرَق الدفاع المدني استخرجت ١٩٥ سيارة محتجزة و١٠٦ أشخاص؛ فيما تَلَقّت ٢٢٥ بلاغاً عن حوادث متعلقة بالأمطار وتواصل الإنقاذ.

وفيما يخص مدينة الرياض، تَلَقّى الدفاع المدني ١٩٨٤ اتصالاً، تنوعت ما بين بلاغات عن تجمعات لمياه الأمطار أو استفسارات، أو تمرير بلاغات تخص جهات أخرى، عَمِل الدفاع المدني على تمريرها للجهات المعنية”.

حيث باشرت في الرياض، فِرَق الدفاع المدني ٢٩ حالة تماسّ، و٢٣ مركبة؛ فيما بلغ عدد الأشخاص الذي تم إنقاذهم بسبب تعطل مركباتهم في تجمعات للمياه ٤٩ شخصاً”.

وأكد “الحمادي” استمرار جريان عدد من أودية الرياض؛ مؤكداً جاهزية واستعداد فِرَق الدفاع المدني لأي حالات طارئة، لا سمح الله؛ داعياً الجميع إلى الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق الصحراوية؛ كونها أصبحت شديدة الوعورة بعد هطول الأمطار.

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