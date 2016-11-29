أمير نجران ينوّه بحرص القيادة على إشراك أبناء الوطن في التنمية

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ على تنشئة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات التنشئة الصحيحة، وتأهيلهم ليكونوا أداة صالحة نافعة وشريكة في تنمية الوطن.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه معالي وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، حيث أشار سموه إلى الملامح الجوهرية التي تبرز في الميزانية العامة للدولة، إذ تمثّل ميزانيتا التعليم والصحة نصف الميزانية العامة، ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بتنمية الإنسان والاستثمار في المواطن، والحرص على خدمته وتأمين الحياة الكريمة له.

إلى ذلك، عرض معالي وزير التعليم خطة الوزارة في المنطقة، مؤكدًا حرصها على استمرارية الحركة التعليمية في الحد الجنوبي، وهي تكرس جهودها بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية الأخرى لضمان تعليم الأبناء والبنات، رغم الظروف الحالية.

حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي الدكتور أحمد قران الغامدي، ومدير التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي الحكمي.