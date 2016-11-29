 أمير الباحة يستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات

أمير الباحة يستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات
المناطق_عبد الرحمن سفر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في قصر البريدة بالباحة ، أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية “الاثنينية”.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المختلفة التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم بالمنطقة.
وشدد سمو أمير منطقة الباحة على ضرورة تسخير جميع الخدمات والمشروعات لخدمة المواطن، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء وأهالي المنطقة, منوها بما تلقاه المنطقة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.ودعى سموه خلال اللقاء الى ضرورة الالتزام بقوانين وانظمة السلامة المرورية بالاضافة الى تكثيف البرامج التوعوية للحد من الحوادث المرورية .
حضـر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة عبدالله بن أحمد القرني، ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي ال هادي، ومدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد مخايش، ومدير عام مكتب سمو امير منطقة الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

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