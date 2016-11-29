 حمزه يتابع التماس كهربأئي تسبب بحريق مدرسة العالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

حمزه يتابع التماس كهربأئي تسبب بحريق مدرسة العالية أمير الباحة يستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات الشورى يوافق على مشروعي نظام شهيد الواجب ونظام حماية المال العام أمير نجران ينوّه بحرص القيادة على إشراك أبناء الوطن في التنمية ولي العهد: قوة وخطورة من يحاول الاعتداء على أمننا تصغر أمام قسوة ردنا أمير نجران يحث على تأهيل ذوي الظروف الخاصة مدني الرياض: إنقاذ 106 أشخاص احتجزتهم الأمطار آل شرمة: نجران منطقة بكر والاستثمار فيها يعتبر فرصةً ذهبية خادم الحرمين يدشن مشاريع التعدين في مدينة رأس الخير والبنية الأساسية والتنموية امير الباحة يدشن غداً عدداً من المشروعات الصحية بأكثر من 500 مليون ريال بحضور معالي وزير الصحة جراح القلب السعودي “محمد الفقيه” يكرم بأكبر جائزة طبية عربية أمير تبوك يوجه جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالتوسع في انشطتها الخيرية لتشمل القرى والمراكز

حمزه يتابع التماس كهربأئي تسبب بحريق مدرسة العالية

حمزه يتابع التماس كهربأئي تسبب بحريق مدرسة العالية
المناطق_جازان
تابع رئيس مركز العالية الاستاذ يحي حمزة الحريق الذي نشب في احد مكيفات مدرسة العالية المتوسطة والثانوية للبنات نتيجة ماس كهربائي صباح اليوم ، بتوجيه من محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسى زعله ، وتم اخلاء الطالبات والمعلمات ، حتى يتم اصلاح الخلل .
وقد اوضح الناطق الاعلامي بتعليم صبيا بانه في تمام الساعة ٦ و15 دقيقة من صباح اليوم ، وقبل وصول الطالبات والمعلمات إلى مدرسة العالية الثانوية للبنات ، وأثناء تشغيل المكيفات حدث التماس كهربائي في أحد المكيفات ، فتم إغلاق التيار الكهربائي  واطفاء الحريق بوسائل السلامة المتوفرة في المدرسة بدون حدوث أي أضرار مادية أو بشرية ، واحترازيا تم اخلاء الطالبات حتى تتمكن فرق الطوارئ والصيانة من إصلاح الخلل ، وستعود الطالبات إلى مقاعد الدراسة من يوم غد الأربعاء .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>