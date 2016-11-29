حمزه يتابع التماس كهربأئي تسبب بحريق مدرسة العالية

تابع رئيس مركز العالية الاستاذ يحي حمزة الحريق الذي نشب في احد مكيفات مدرسة العالية المتوسطة والثانوية للبنات نتيجة ماس كهربائي صباح اليوم ، بتوجيه من محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسى زعله ، وتم اخلاء الطالبات والمعلمات ، حتى يتم اصلاح الخلل .

وقد اوضح الناطق الاعلامي بتعليم صبيا بانه في تمام الساعة ٦ و15 دقيقة من صباح اليوم ، وقبل وصول الطالبات والمعلمات إلى مدرسة العالية الثانوية للبنات ، وأثناء تشغيل المكيفات حدث التماس كهربائي في أحد المكيفات ، فتم إغلاق التيار الكهربائي واطفاء الحريق بوسائل السلامة المتوفرة في المدرسة بدون حدوث أي أضرار مادية أو بشرية ، واحترازيا تم اخلاء الطالبات حتى تتمكن فرق الطوارئ والصيانة من إصلاح الخلل ، وستعود الطالبات إلى مقاعد الدراسة من يوم غد الأربعاء .