اللواء الدويسي يتقدم جموع المصلين على الشهيد “الحقوي”

تقدّم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي وعدد من القيادات الأمنية ورئيس مركز الحقو الاستاذ فيصل بن ناصر بن لبده وشيخ شمل قبائل الحقو الشيخ علي بن محمد ابوعقيل وعدد من المشائخ والاعيان وجموع المصلين على شهيد الواجب “سلطان مروعي الحقوي” الذي استُشهد دفاعًا عن وطنه.

ونقل “ اللواء الدويسي” تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد ولأسرته بمركز الحقو.

من جهته عبّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه بما قدمه ابنه من بسالة سائلا الله العلي القدير ان يبلغه منازل الشهداء وان يغفر له ويدخله فسيح جناته موضحا ان ابناءه اربعه كلهم فداء للدين والوطن.