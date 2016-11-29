الرئيس التركي يفتتح أعمال قمة البسفور السابعة بمشاركة المملكة ضيف شرف

افتتح فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بمدينة اسطنبول، أعمال قمة البسفور السابعة، تحت عنوان “هدف عالمي مستقبل عالمي” بمشاركة حوالي 70 دولة في العالم، يمثلها رؤساء ورؤساء مجالس الوزراء ومسؤولون ورجال أعمال، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف القمة.

ورأس وفد المملكة إلى القمة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار في كلمته لدى الافتتاح أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تبوأ مكانة اقتصادية أكثر تقدمًا بحلول عام 2030م على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والآثار المترتبة من الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف معاليه ” تسعى المملكة أن تتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452هـ – 2030م)، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع اقتصادنا غير النفطي ، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية”.

وأوضح الوزير القصبي أن قمة البسفور السابعة أتت وسط تحديات ومتغيرات اقتصادية متنامية ، تتطلب جهودًا استثنائية لمواجهتها ، معبراً عن تطلعه في أن تسهم هذه القمة في بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص ، وتوفير منصة يلتقي خلالها المسؤولين الحكوميين ، والبرلمانيين ، ورجال الأعمال ، بهدف الاتفاق على تنفيذ مشاريع مختلفة لتنمية الاقتصاد في دولنا .

واختتم معاليه كلمته بالشكر والتقدير لمنظمي قمة البسفور على اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف لهذه القمة ، كما توجه بالشكر للمنظمين على حسن التنظيم والإدارة للمؤتمر، متمنياً لهم التوفيق في المؤتمرات القادمة، آملاً أن تكون مخرجات هذه القمة مواكبة للتطلعات والآمال ، وأن يوفق المولى عز وجل الجهود لما فيه الخير.

ومن المقرر أن تواصل القمة أعمالها ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم بمشاركة عدد من أعضاء الوفد في جلسات متعددة منها “رؤية المملكة 2030 ورؤية تركيا 2023″،” تنويع مصادر الطاقة لدول الشرق الأوسط (غير الصادرات النفطية)”، ” التطورات في الطيران المدني العالمي وتقنية الاتصالات”.

