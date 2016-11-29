القبض على ثلاث وافدين مخالفين لنظام العمل بسوق الخضار المركزي بمحافظة بالجرشي

نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة بلجرشي بالباحه جولات تفتيشية بمرافقة لجنة التوطين بالمحافظة استهدفت محلات الاتصالات وتم زيارتها والتأكد من التزامها بقرار التوطين.

واوضح مدير العلاقات العامه والاعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في الباحة خالد الزهراني بانه تم زيارة حلقة الخضار المركزيه و ضبط ثلاثه وافدين يقومون بالبيع لحسابهم الخاص وقد تم التعامل معهم وأخذهم من قبل الرافد الأمني المرافق .

مشيرا بان الحملات ستكون مستمره للتأكد من التوطين وعدم وجود المخالفين ..

داعيا المواطنين الى الابلاغ عن المخالفات والمخالفين عن طريق الرقم الموحد 19911 او عن طريق تطبيق ( معآ للرصد ) .

