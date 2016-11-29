ندوة بعنوان “إن الله يرانا” بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف

ضمن توجيهات مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان لتفعيل البرامج التوعوية بالدور الإيوائية.

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف ندوة توعوية للأبناء بعنوان “إن الله يرانا” والتي تهدف الى ربط الحدث بمراقبة الله مما يدعوه إلى تنمية الرقابة الذاتية .

وقد أقام الندوة فضيلة الشيخ عمرو بن طالب الزبيدي وكانت المحاضرة لجميع أبناء الدار

هذا وتقدم مدير الدار الاستاذ صالح بن رزيق اليزيدي بالشكر لجميع القائمين على البرنامج داعيا الله أن يحفظ ولاة أمورنا وبلادنا من كل مكروه