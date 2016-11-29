 ​17 ملصقا علميا في المؤتمر الدولي “المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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​17 ملصقا علميا في المؤتمر الدولي “المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات”

​17 ملصقا علميا في المؤتمر الدولي “المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات”
المناطق_عسير

 أقيم على هامش المؤتمر الدولي “المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات” الذي تنظمه جامعة الملك خالد بأبها، معرض علمي متخصص يحتوي على أكثر من ١٧ ملصقا علميا تناولت أحدث البحوث والدراسات لأكثر من ١٩ باحثا وباحثة.

واستعرضت الملصقات مدى ملاءمة برامج بكالوريوس التربية الفنية بالمملكة مع منهج التعليم العام الحالي وفق اتجاه dbae، وتصورا لاستخدام بعض أنماط المحاكاة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية عبر الويل في إكساب معلمات ذوي صعوبات التعلم مهارات التطور المهني المتجدد والشراكة المجتمعية، إضافة إلى ملصق لتصور مقترح للمعايير المهنية الوطنية لمعلمي التربية الإسلامية في المملكة، على ضوء برنامج التحول الوطني 2030م، وكذلك ملصق لفعالية برنامج التنمية المهنية في تعديل معتقدات معلمي الفيزياء في العالم، والعلاقة بين الدعم الاجتماعي والاحتراق النفسي لدى معلمي ذوي صعوبات التعلم في منطقة عسير، ودور معلم العلوم الشرعية في مواجهة الانحرافات الفكرية، وفي تعزيز القيم الإنسانية لدى طلاب ثانوية عسير.

 

كما تطرقت الملصقات إلى بحث للتنمية المهنية للمعلمين في مصر، وبحث لمستوى جودة التعليم لدى معلمي ومعلمات رياضيات التعليم العام في المملكة، وبحث في التنمية المهنية لمعلمي المملكة، وآخر في الأدوار المقترحة للمعلم لتعزيز قيم المواطنة لدى طلابه في ضوء برنامج فطن.

وتضمنت الملصقات أيضا برنامجا مقترحا قائما على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية بعض عادات العقل لدى معلمي التربية الخاصة.

كما اشتمل المعرض على ملصق آخر تحدث عن الاستراتيجية المتكاملة لتعزيز دور المعلم المرشد بالمملكة، وآخر عن كيفية بناء وقيادة مجتمعات التعلم كمدخل للتنمية المهنية المستدامة للمعلم في المملكة، وتوظيف المعلم لبرنامج الأمن الفكري، بالإضافة لملصق تصور مقترح لمجالات التنمية المهنية للمعلمين في ضوء الاقتصاد المعرفي.

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