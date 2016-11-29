أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، العقيد ماجد بن غازي الحميداني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

ورحّب سمو أمير منطقة القصيم في بداية الاستقبال بالعقيد الحميداني ، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة ، ومواصلة البذل والعطاءلتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لتوفير أعلى درجات الأمن لحماية المنشآت بعد الله في المنطقة.

من جهته ، عبر قائد قوة أمن المنشآت بالقصيم عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة ، واستماعه إلى توجيهات سموه ، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن والمواطن.