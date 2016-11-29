 أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، العقيد ماجد بن غازي الحميداني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

ورحّب سمو أمير منطقة القصيم في بداية الاستقبال بالعقيد الحميداني ، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة ، ومواصلة البذل والعطاءلتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لتوفير أعلى درجات الأمن لحماية المنشآت بعد الله في المنطقة.

من جهته ، عبر قائد قوة أمن المنشآت بالقصيم عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة ، واستماعه إلى توجيهات سموه ، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن والمواطن.

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