شهد ختام حملة “السعودية فخري واعتزازي”.. أمير القصيم: على الأندية الرياضية والقطاعات الحكومية تكريس الوطنية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس الاثنين ، حفل اختتام أنشطة الحملة الوطنية لنادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب تحت عنوان (السعودية فخري واعتزازي) ، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمذنب.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بايات من الذكر الحكيم ، ثم قدم المنشد عبدالله السكيتي قصيدة ترحيبية.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن حملة السعودية فخري واعتزازي متضمناً نشأة الحملة وفعاليتها ونشاطاتها التي قامت بها خلال عام ، بالإضافة إلى انجازات نادي التقدم.

بعدها ألقيت قصيدة وطنية للشاعر سعود المطيري ، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان هذا الوطن غالي.

إثر ذلك ألقى رئيس نادي التقدم سليمان بن علي العبودي كلمة عدّ فيها حضور أمير منطقة القصيم لحفل اختتام حملة السعودية فخري واعتزازي مكسب حقيقي، مقدماً شكره لكل من دعم وساهم بجهده لنجاح الحملة ونشاطات النادي .

بعدها دشن سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل حملة ( كلنا فداك ياوطن ) التابعة لنادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب.

عقب ذلك ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن نادي التقدم أحرز التقدم في وطنيته ، وأثبت تكريسة الوطني ، والاعتزاز بالوطن ، لأنه وطن يحوي الحرمين الشريفين ، وينصر الأشقاء والجيران في أكثر من موقف.

ووصف سموه هذه الحملة بالبادرة الطيبة من نادي التقدم والقائمين عليه ، مؤكداً بأنها تُترجم الوطنية والاهتمام بهذا الوطن الكبير ، مطالباً سموه جميع الأندية الرياضية، والقطاعات الحكومية ، أن يكونوا خير معين في تكريس الوطنية في أنفس الشباب والفتيات ، كما طالب رجال الأعمال في هذه المحافظة وجميع مناطق المملكة دعم مثل هذه الحملات التي تترجم الوطنية على أرض الواقع ، متمنياً أن تتكرر مثل هذه المبادرات الوطنية .

وعبر سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن شكره للداعمين لمثل هذه الحملة ولمن أسهم وجهز لهذا الحفل ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد قيادتها الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الرعاة والداعمين لنادي التقدم الرياضي ، بعدها التقطت الصور التذكارية لسموه مع أبناء الجنود المرابطين على الحد الجنوبي ، وفريق سما التطوعي .

حضر الاحتفال وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ومحافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب.