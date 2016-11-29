 الزهراني إلى الثالثة عشرة بأمانة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الزهراني إلى الثالثة عشرة بأمانة الباحة

الزهراني إلى الثالثة عشرة بأمانة الباحة
المناطق-عبدالرحمن سفر
 أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بترقية المهندس محمد سعيد المغربي الزهراني بأمانة الباحة إلى المرتبة الثالثة عشر ،  بناءً على ما رفعه امين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي .
من جهته قدم “المغربي” شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية ، كما أعرب عن شكره وامتنانه لامين منطقة الباحة على دعمه المتواصل لكافة منسوبي الأمانة والبلديات ، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الترقية ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الأكمل ،
وتقلد “المغربي” بأمانة الباحة العديد من المهام والمناصب القيادية خلال تاريخه الوظيفي بالأمانة وهو حالياً يشغل منصب مدير عام مكتب أمين الباحة .

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