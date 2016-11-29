أكلات سعرها يفوق الذهب.. هذه قائمة بأغلى 10 أطعمة في العالم

البعض ييبحث عن وجبة تسد رمقه، البعض الآخر ينتظر وجبته المفضلة والتي ربما يتم طهيها من الذهب أو ما هو أغلى منه، في الوقت الذي تسعى فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، نجد هناك بعض الأطعمة تفوق أسعارها الخيال.

في ما يلي نستعرض قائمة بأغلى الأطعمة الموجودة عالمياً.

1- الذهب الصالح للأكل



أدى حب النَّاس للذهب بصورة جنونية، إلى ابتكار نسخة منه صالحة للأكل، ليس لها أي نكهة أو طعم، وساعد في هذا أنّ الذهب ليس له أي تأثير مرضي على جسم الإنسان. يُستخدم هذا الذهب الصالح للأكل كرقائق لتزيين بعض الأطباق الباهظة الثمن، كما تتم إضافته إلى المشروبات.

2 – عش الطائر أو كافيار الشرق



يعدُّ هذا الطَّبق من أندر الأطعمة، وهو صيني الأصل. يتكون عش الطائر من أعشاش اللعاب التي يبنيها طائر السويفتلت بموطنه الأصلي جنوب شرق الصين. تتنوع ألوانه بين الأبيض، والأصفر، والأحمر الأكثر شهرة.



تتم إذابة تلك الأعشاش في الماء لتنتج سائلاً هلامياً “حساء عش الطائر”، والذي يتميز بمذاقه وملمسه المتميز. يغلب الظن أن لعش الطائر فوائد صحيَّة، وهو مثير للرغبة الجنسية. من الممكن أن يصل سعر الغرام من العش الأحمر إلى 10$، ويتراوح سعر الأنواع الأخرى منه بين 910$، و4535$ للرطل.

وتتجه فئة معينة من الأثرياء لأكل هذا المعدن الثمين، للتباهي بذلك فقط. يتراوح سعر الغرام الواحد ما بين 33$، و110$.

3- الكمأ الأبيض



موطنها الأصلي إيطاليا، وفرنسا، وكرواتيا، ويندر العثور عليها في أماكن أخرى، فزراعتها بالغة الصعوبة، وتنمو على الأغلب في الأماكن البرية بصورة طبيعية. تتراوح أسعار الكمأة البيضاء بين 1360$، و4200$ للرطل الواحد، ولكن بِيعت واحدة وصل وزنها 3.3 أرطال في مزادٍ علني بمبلغ 330 ألف $. يتم البحث عنها في الخنازير، نظراً لرائحتها النادرة التي لا تستطيع شمها، كما أنها تنمو تحت الأرض.

كفيار الألماس



يعدُّ الكافيار من نوع الألماس أغلى أنواع الكافيار، وأندرها لأنه بيض لسمكة بيلوجا ستورجيون، والتي تستغرق حوالي 20 عاماً لتنضج بيوضها. تعيش تلك الأسماك بشكل رئيسي في بحر قزوين، ويتم إعداد هذا الكافيار في إيران، وله منفذ بيع واحد في لندن “The Caviar House and Punier”. يبقى الناس على قائمة الانتظار مدة 4 سنوات لشراء هذا الكافيار في صندوق ذهبي صغير. يتراوح سعر رطل واحد من الكافيار ما بين 8400$، و15500$، اعتماداً على جودته.

5- لحم البقر كوبي



يأتي هذا النوع من اللحوم من أبقار واغيو في اليابان، ويعدّ من أغلى الأطعمة لأن تلك الأبقار تتغذى على أفضل أنواع الأعشاب، والبيرة، كما يتم إخضاع تلك الأبقار لجلسات مساج يومياً لتنعم بالاسترخاء، ولضمان طراوة اللحم. تتميز تلك اللحوم بوجود دهون خفيفة تضفي عليها نكهة أسطورية. يصل سعر الكيلو غرام الواحد من تلك اللحوم إلى أكثر من 770$.

6- شوكولاتة نيبشيلديت

يتم تصنيع تلك الشوكولاتة من الكمأ الأسود في المركز، ومحاطاً بالشوكولاتة الداكنة. بدأ إنتاجها في الولايات المتحدة الأميركية عام 1996. تستطيع الحصول عليها بشرط طلبها مسبقاً، ولا يتم وضع أي مواد حافظة بها. يصل سعر الواحدة حوالي 2600$.

7- فطر ماتسوتاكي



ينمو هذا الفطر في اليابان، وكوريا، والصين تحت أشجار الصنوبر، كما قد يتواجد في بعض البلدان الأخرى، وإذا أُزيل من مكانه لا ينمو فيه مرة أخرى. يتميز هذا الفطر بنكهته الحارة اللاذعة والتي تشبه اللحم أيضاً إلى حدٍ كبير. يتم بيع الرطل الواحد بحوالي 90$، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 905$، في حين ما يتم إنتاجه في اليابان يصل سعره إلى 2000$.

8- بطيخ يوباري

يشبه البطيخ اليوباري فاكهة الشمام من الخارج، ولكن مذاقه مختلف تماماً، وكلما زاد الرماد البركاني في تربته، زاد مذاقه الحلو. ينمو هذا النوع في جزيرة هوكايدو، باليابان. يتراوح سعر الواحدة بين 60$، و150$، وفي عام 2008 بِيعت إحداها بمبلغ 200$.

9- بطيخ دانسوك



يطلق عليه أيضاً البطيخ الأسود، وهو أكثر قساوة من البطيخ الأميركي. ينمو على جزيرة هوكايدو باليابان، ويتم استعمال ثمراته كهدايا في الغالب. قد ينمو منها 65 واحدة فقط في الموسم، لذا يصل سعر الواحدة منها إلى 6100$.

10. الزعفران



يعد أغلى نوع من التوابل في العالم، وهو هندي الأصل، ولكنه ينمو في مناطق مختلفة من العالم. يتم استخلاصه من أزهار الزعفران والتي تتطلب عناية فائقة لجمعها. لإنتاج رطل واحد من الزعفران، يتطلب حصد من 50 ألفاً إلى 75 ألف زهرة زعفران. يتراوح سعر الرطل الواحد ما بين 500$، و5000$.