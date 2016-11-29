شاهد.. في لفتة أبوية.. الملك ينادي طفلين أثناء تدشين مشروعات الهيئة الملكية للسلام عليهما

أظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لفتة أبوية حانية، حينما نادى طفلين أثناء مشاركتهما اليوم (الثلاثاء) في حفل تدشين مشاريع الهيئة الملكية بالجبيل للسلام عليهما.

وقام خادم الحرمين بمناداة الطفلين اللذين اقتربا منه، حيث سلم عليهما وقبلهما ثم سألهما عن اسميهما، فقال الطفل إنه محمد الشمري، وقالت الطفلة إنها ريمان الأنصاري.

وفاجأت الطفلة الحضور بالقول: “نفداك بابا سلمان والوطن بأرواحنا”، ليقوم الحضور بالتصفيق وسط ابتسام الملك احتفاء بهما.

يذكر أن خادم الحرمين قام اليوم بتدشين مشروعي “صدارة” و”ساتورب” بمدينة الجبيل الصناعية، إضافةً إلى عدد من المشاريع الصناعية والتنموية التابعة للهيئة الملكية وشركة “أرامكو السعودية” والقطاع الخاص.