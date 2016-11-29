بفريق طبي سعودي كامل.. مستشفي الملك سلمان ينجح في إعادة السمع لمريض

نجحت أقسام الجراحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض في إجراء عملية زراعة سماعة جسر عظمية لمريض يشكو من فقْد سمع كامل في إحدى أذنيه.

وتعتبر هذه العملية الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وتُعَد هذه الأجهزة السمعية المزروعة هي الأحدث تقنية على المستوى العالمي.

وأوضح ل” المناطق” مدير مستشفي الملك سلمان بالرياض الدكتور عبدالدايم العنزي ، ان وحدة الأذن بالمستشفى والمكونة من جراحي الأذن وأعصاب الأذن وأطباء السمعيات وأخصائيي التخاطب، تقوم بإجراء أنواع معقدة من عمليات الأذن وزراعة كل المعينات السمعية من: (الباها، والقوقعة الإلكترونية، والسماعات الاهتزازية والجسر عظمية)؛ وفقاً لمعايير عالمية متبعة”.