 بفريق طبي سعودي كامل.. مستشفي الملك سلمان ينجح في إعادة السمع لمريض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بفريق طبي سعودي كامل.. مستشفي الملك سلمان ينجح في إعادة السمع لمريض

بفريق طبي سعودي كامل.. مستشفي الملك سلمان ينجح في إعادة السمع لمريض
المناطق_عبدالعزيز المشيطي
نجحت أقسام الجراحة بمستشفى الملك سلمان بالرياض في إجراء عملية زراعة سماعة جسر عظمية لمريض يشكو من فقْد سمع كامل في إحدى أذنيه.
 وتعتبر هذه العملية الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وتُعَد هذه الأجهزة السمعية المزروعة هي الأحدث تقنية على المستوى العالمي.
وأوضح ل” المناطق” مدير مستشفي الملك سلمان بالرياض الدكتور عبدالدايم العنزي ، ان وحدة الأذن بالمستشفى والمكونة من جراحي الأذن وأعصاب الأذن وأطباء السمعيات وأخصائيي التخاطب، تقوم بإجراء أنواع معقدة من عمليات الأذن وزراعة كل المعينات السمعية من: (الباها، والقوقعة الإلكترونية، والسماعات الاهتزازية والجسر عظمية)؛ وفقاً لمعايير عالمية متبعة”.
وأضاف أنه أجرى هذه العملية فريق طبي سعودي كامل بقيادة الدكتور حسن الشهري الذي يُعتبر من أوائل مَن قاموا بزراعة هذا الجهاز على مستوى العالم عند طرحه عام ٢٠١٢.
من جهته قدم قائد الفريق الطبي د. حسن الشهري الشكر الجزيل لإدارة المستشفى الممثلة في مدير المستشفى الدكتور عبدالدائم العنزي، على دعمه الدائم، وتشجيعه المتواصل في سبيل الارتقاء بالخدمة الصحية بالمستشفى، وتذليل كل العقبات التي تواجه مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفى.

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