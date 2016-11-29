الإحصاء : ” الصين ” الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم , مؤشريها ( اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات وواردات المملكة العربية السعودية ) ومؤشر ( الميزان التجاري ) حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الأنترنت : www.stats.gov.sa ، إذ اعتـبر تقرير اتجاهات الدول دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال في المقابل أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للمملكة قدره (22470) مليون ريال .

وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية أن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات , تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و (5106) مليون ريال ، على التوالي , وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها , وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6 % ) من إجمالي الصادرات .

وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية , تليها الصين والأمارات العربية المتحدة بقيمة (4540) مليون ريال و (1842) مليون ريال، على التوالي , وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها , وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال،

وهو ما يمثل (65.3 % ) من إجمالي الواردات.