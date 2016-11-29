 الإحصاء : ” الصين ” الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الإحصاء : ” الصين ” الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال ولد الشيخ : تشكيل الحوثيين حكومة جديدة لا يساعد اليمن حلب في أسوأ وضع كارثي منذ 5 سنوات جاريدو يفرض سياجاً من السرية على تدريبات الاتفاق قبل مواجهة الاتحاد “عكرمي” يظفر بكأس معالي الفريق سليمان بن زعير والتقديرية تذهب لصالح “نافل الخير” تمخض الانقلاب فولد حكومة “إنقاذ” بها تجار سلاح ومخدرات بفريق طبي سعودي كامل.. مستشفي الملك سلمان ينجح في إعادة السمع لمريض شاهد.. في لفتة أبوية.. الملك ينادي طفلين أثناء تدشين مشروعات الهيئة الملكية للسلام عليهما ١٥٠ أكاديمياً و ١٠ جامعات تساهم في أول بحث علمي عن واقع القيم لدى السعوديات أكلات سعرها يفوق الذهب.. هذه قائمة بأغلى 10 أطعمة في العالم انخفاض الاحتياطي العام للمملكة بمقدار 100 مليار ريال إلى 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي أمير تبوك يشيد بجهود رجال الأمن في القبض على مرتكب جريمة إطلاق النار

الإحصاء : ” الصين ” الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال

الإحصاء : ” الصين ” الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال
المناطق - واس

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم , مؤشريها ( اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات وواردات المملكة العربية السعودية ) ومؤشر ( الميزان التجاري ) حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الأنترنت : www.stats.gov.sa ، إذ اعتـبر تقرير اتجاهات الدول دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال في المقابل أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للمملكة قدره (22470) مليون ريال .
وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية أن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات , تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و (5106) مليون ريال ، على التوالي , وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها , وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6 % ) من إجمالي الصادرات .
وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية , تليها الصين والأمارات العربية المتحدة بقيمة (4540) مليون ريال و (1842) مليون ريال، على التوالي , وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها , وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال،
وهو ما يمثل (65.3 % ) من إجمالي الواردات.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>