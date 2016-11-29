“عكرمي” يظفر بكأس معالي الفريق سليمان بن زعير والتقديرية تذهب لصالح “نافل الخير”

أقام ميدان فروسية الخفجي عصر اليوم حفله الرابع تحت رعاية ودعم معالي الفريق / سليمان بن محمد بن زعير ، حضر الحفل جمهور غفير من محبي وعشاق الفروسية.

انطلق الشوط الاول والذي خصص لفئة الجياد التي لم تربح على أرض الميدان بمسافة 1400 متر فاز به الجواد (مفراص) للمالك مشعل مطلق السبيعي وتدريباته وقيادة الخيال حسن الصفار قطع الجواد مسافة الشوط في زمن مقداره (1:38:85 دقيقة) .

و الشوط الثاني كان مفتوح الدرجات للخيل عمر الثلاث سنوات وأكبر بمسافة 1400 متر ، فاز بهذا الشوط الجواد (المفتي) للمالك خالد محمد الدوسري وتدريبات المدرب ضيدان محمد الدوسري وقيادة الخيال خالد الرويشد ، قطع الجواد مسافة الشوط في زمن قدره (1:36:03 دقيقة) .

أما الشوط الثالث كان مفتوح الدرجات للأفراس عمر الثلاث سنوات وأكبر بمسافة 1400 متر ، فازت بهذا الشوط الفرس (أريانه) للمالك فايز رشيد المطيري وتدريبات المدرب مبارك حمود المطيري وقيادة الخيال محمد الفرماوي ، قطعت الفرس مسافة الشوط في زمن قدره (1:39:45 دقيقة) .

أما الشوط الرابع – تقديرية معالي الفريق / سليمان بن محمد بن زعير – خصص هذا الشوط لفئة الجياد مواليد 2013م بمسافة 1400 متر ، فاز بهذا الشوط الجواد (نافل الخير) للمالك ابناء صقر عياد الفرماوي وتدريبات المدرب سالم صقر الفرماوي وقيادة الخيال محمد الفرماوي ، قطع الجواد مسافة الشوط في زمن قدره (1:39:83 دقيقة) .

أما الشوط الرابع – كأس معالي الفريق / سليمان بن محمد بن زعير – خصص هذا الشوط لفئة الأمهار مواليد 2014م بمسافة 1400 متر ، فاز بهذا الشوط المهر (عكرمي) للمالك صالح حسن الزعبي وتدريبات المدرب عبدالعزيز حسن الزعبي وقيادة الخيال همبرتو مرينو ، قطع الجواد مسافة الشوط في زمن قدره (1:41:43دقيقة) .

وفي ختام الحفل سلم سعادة الاستاذ / سعود بن حميد السفياني عضو مجلس إدارة الميدان كأس معالي الفريق / سليمان بن محمد بن زعير للملاك الفائزين بهذا الحفل كما عبر مفلح فلاح الشمري مدير عام الميدان اصالة عن نفسه ونيابة عن ملاك الفروسية بالخفجي بوافر شكره وامتنانه لمعالي الفريق على هذا الدعم الغير مستغرب من معاليه لرياضة الفروسية عامة ولملاك فروسية الخفجي خاصة وتمنى له دوام الصحة والعافية.