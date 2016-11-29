جاريدو يفرض سياجاً من السرية على تدريبات الاتفاق قبل مواجهة الاتحاد

وركز جاريدو خلال التدريب على رسم الطريقة الفنية التي سيدخل بها المواجهة؛ عطفاً على ما رصده من مشاهداته لمواجهات الاتحاد الأخيرة وملاحظاته الفنية على فريقه في مباراته الماضية أمام الفيصلي.

وركز جاريدو خلال التدريب على تجهيز البديل للاعب الوسط الغيني بو بكر فوفانا الذي سيغيب عن المواجهة بداعي الإيقاف لحصوله على ثلاث بطاقات صفراوات، حيث بدأ في إشراك اللاعبين حسن الحبيب وعبدالعزيز الناشي ويحيى عتين وجابر الزيادي في القائمة الأساسية لاختيار الأجهز من بينهم للمباراة.

من جهته أكد رئيس الاتفاق خالد الدبل أن استعدادات فريقه للمواجهة تسير بشكل رائع في ظل حماس اللاعبين وانسجامهم مع المدرب، لكنها تتم بطريقة اعتيادية كأي مباراة أخرى، نافياً أن يكون لهذه المواجهة أي تحضيرات مختلفة.

وقال: “ندرك جيداً قوة فريق الاتحاد، ويكفي دليلاً منافسته على الصدارة من خلال المستويات والنتائج المميزة التي يقدمها، لكن كل ذلك لا يرقى لأن نتعامل مع مواجهته بطريقة مختلفة، فالاهتمام والتركيز هو نفسه الذي كان عليه فريقنا في المباريات العشر الماضية”.

