حلب في أسوأ وضع كارثي منذ 5 سنوات

وذكر المرصد، في بيان إن أكثر من 15 ألف فروا من أحياء سيطرت عليها القوات الحكومية ووحدات حماية الشعب الكردية إلى المناطق التي لاتزال خاضعة لسيطرة المعارضة.

وأضاف أن أكثر من 12 آخرين اختاروا الفرار من هذه الأحياء الواقعة في القسم الشمالي من القطاع الشرقي من حلب إلى “خارج مناطق سيطرة الفصائل” المعارضة.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، نقل عن تقارير أولية أن هناك ما يصل إلى 16 ألف نازح في حلب، جراء الهجمات المكثفة على الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة في شرق المدينة.

وسيطرت القوات الحكومية والمقاتلون الأكراد على “القسم الشمالي من أحياء حلب الشرقية والمتمثلة بأحياء الصاخور وجبل بدرو والإنذارات وبعيدين والحيدرية وعين التل والهلك الفوقاني والهلك التحتاني وبستان الباشا ومساكن هنانو والشيخ نجار”، وفق المرصد.

وقال بيان المرصد “تعيش مدينة حلب أيامها الكارثية والأكثر مأساوية منذ انطلاقة الثورة السورية في العام 2011، نتيجة للظروف المعيشية والإنسانية القاسية.. وتفاقم الوضع الإنساني لحلب الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها…”.

وأضاف أن الحصار المستمر منذ 17 يوليو الماضي و”استمرار تصعيد القصف العنيف على المدينة لليوم الخامس عشر على التوالي بدءاً من الـ 15 من الشهر الجاري نوفمبر” خلق “ظروفاً كارثية” وزاد من “سوء الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية”.

وكشف أن “عمليات السيطرة على القسم الشمالي.. من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها وقوات سوريا الديمقراطية من عدة محاور متزامنة، دفعت آلاف المدنيين للانتقال من مساكنهم والبحث عن ملاذ آمن..”.

وانتقل “أكثر من 15000 مدني من الأحياء سابقة الذكر، إلى أحياء في وسط وجنوب القسم الشرقي من مدينة حلب، من ضمنهم آلاف الأطفال والمواطنات، حيث يفترشون مداخل البنايات مساكن مؤقتة لهم..”..، وفق ما أشار المرصد.

وأردف “ارتفع إلى أكثر من 12 ألف عدد المدنيين الذين انتقلوا.. إلى خارج مناطق سيطرة الفصائل، حيث انتقل أكثر من 7 آلاف مدني منهم إلى مناطق سيطرة القوات الكردية.. فيما انتقل البقية إلى مناطق سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً في القسم الشرقي من المدينة”.

وحذر المرصد “من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في مدينة حلب لأكثر مما هو عليه الآن، مع استمرار قوات النظام والمسلحين الموالين لها بعمليات عسكرية عنيفة مترافقة مع قصف جنوني استهدف خلاله ممتلكات المواطنين والمرافق الخدمية..”.