ولد الشيخ : تشكيل الحوثيين حكومة جديدة لا يساعد اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن اليوم الثلاثاء إن تشكيل حركة الحوثيين المسلحة وحلفائها السياسيين حكومة جديدة لا يساعد البلاد أو عملية السلام.

ووجهت هذه الخطوة التي أعلنت عنها وكالة أنباء سبأ الرسمية التي يديرها الحوثيون أمس الاثنين ضربة لجهود تساندها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 20 شهرا.

وقال المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان إن إعلان الحوثيين والمخلوع عن تشكيل حكومة جديدة في صنعاء يمثل عقبة جديدة ومثيرة للقلق أمام عملية السلام ولا يخدم مصالح الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة.