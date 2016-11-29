وفاة سيدة أربعينية إثر حريق بمنزلها بمركز مسلية في جازان

لقيت سيدة أربعينية مصرعها مساء اليوم بمنزلها بمركز مسليه في محافظة بيش وذلك اثر حريق بإحدى الغرف بالمنزل وباشرت فرق الدفاع المدني حادثة الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني وردنا بلاغ مساء اليوم عن حادث حريق بقرية مسلية التابعة لمحافظة بيش وبانتقال الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق غرفة مساحتها ٤#٤ بمنزل مكون من دور حيث وجدت احدى الحالات لإمرأه ملقاة على الارض محترقه وبالكشف عليها من قبل الهلال الاحمر وجدت متوفيه بالاضافه لاختناق ثلاث حالات اخرى وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص .